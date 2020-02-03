Вместе у них семь тысяч лошадиных сил!

Авторы этого видео решили дать суперкарам разгуляться и выстроили их на старт на взлетной полосе авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии, длиной 4,5 километра. Но до финиша – все равно 402 метра. Максимум – 804.

Смотрите также: Видео о Veyron и Aventador для тех, кому не хватает снега

До премьеры "Форсаж 9" еще почти четыре месяца, и если хочется посмотреть что-то адреналиновое – это видео от MotorTrend Channel для вас. Нынешний ролик, как и новый фильм "Форсаж" (не считая спин-оффа "Хоббс и Шоу”) – уже девятый в своем роде. На этот раз на стартовую линию вышло 11 самых крутых суперкаров современности и один очень быстрый кроссовер.

Европейских производителей в гонке World's Greatest Drag Race 9 представляли купе McLaren Senna, Porsche 911 Carrera S, Aston Martin DBS Superleggera, BMW 850i xDrive, Bentley Continental GT, BMW M2 Competition, а также седаны Mercedes-AMG GT 63 S и Jaguar XE SV Project 8. Честь американских марок отстаивали Dodge Challenger Hellcat Redeye и Ford Mustang Shelby GT350 (хотя топовой является версия Shelby GT500). За Японию выступил одинокий самурай – Toyota Supra 2020.

Собственно гонки показаны на видео, после временной отметки 4:45. Спойлер: безапелляционным победителем гонки стал 800-сильный McLaren Senna с результатом 10.08. Еще восемь участников прибыли к финишу на одиннадцатой секунде, а остальные доехали только за двенадцать.

После этого заезда организаторы устроили еще один – на полмили, то есть на 804 метра. Финал, как легко догадаться, оказался предсказуемым.

Также интересно: Быстрее, чем Tesla: в Европе показали спортивный Nissan Leaf