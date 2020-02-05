У Лос-Анджелесі продали один з найкрутіших і найдорожчих особняків. За віллу площею 2000 кв. м заплатили 80 мільйонів доларів.

Вілла Opus в Беверлі-Хіллз налічує 7 спалень, дві кухні і 11 ванних кімнат, а також кілька віталень, бари і навіть дегустаційну кімнату. На території маєтку є два басейни, кінотеатр, штучний водоспад і винний льох з 170 пляшками шампанського Crystal.

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Гараж розрахований на 10 машин, причому його називають “автомобільним музеєм”. У комплекті з особняком йшли кілька мотоциклів, а також дорогі Lamborghini Aventador і Rolls-Royce Dawn, обклеєні золотою плівкою.