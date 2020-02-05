В Лос-Анджелесе продали один из самых крутых и дорогих особняков. За виллу площадью 2000 кв. м заплатили 80 миллионов долларов.

Вилла Opus в Беверли-Хиллз, насчитывает 7 спален, две кухни и 11 ванных комнат, а также несколько гостиных, бары и даже дегустационную комнату. На территории особняка есть два бассейна, кинотеатр, искусственный водопад и винный погреб с 170 бутылками шампанского Crystal.

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Гараж рассчитан на 10 машин, причем его называют «автомобильным музеем». В комплекте с особняком шли несколько мотоциклов, а также дорогие Lamborghini Aventador и Rolls-Royce Dawn, оклееные золотой пленкой.