Toyota говорить про появу нового покоління кросовера на європейському ринку у другій половині 2020 року, відповідно позначатимуть його 2021-м модельним роком.

Гібридний кросовер з можливістю підзарядки від електромережі Toyota можна буде купити в Україні з шильдиком RAV4 Plug-In Hybrid, під таким іменем буде відомий в Європі, представлений раніше RAV4 Prime.

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Toyota має значні успіхи у розробці електрокарів і активно застосовує їх у гібридних версіях своїх автомобілів. Характеристики, наведені у значеннях WLTP, показують, що “РАВ4 Плагін-Гібрид 2021” зможе на чистій електроенергії проїхати 65 кілометрів. У режимі EV наелектризований RAV4 здатен розвивати швидкість до 135 км/год. Загальна потужність гібридної системи – 302 кінських сили, прискорення від нуля до 100 км/год – 6,2 секунди. Нудним цей кросовер точно не буде.

Разом з тим, батарейно-бензинова силова установка забезпечує низькі показники шкідливих викидів (менше 29 грамів карбону на кілометр) та нечувану цифру споживання пального в еко-режимі руху: 1,25 літра на 100 кілометрів.

“Равчик” оснащується літій-іонним акумулятором під підлогою, а основою силової установки служить 2,5-літровий чотирициліндровий двигун Dynamic Force з термічним ККД понад 40 відсотків. Аналогічно Prius Plug-In Hybrid, компактний кросовер має систему кондиціонування з теплового насоса та контуру гарячої води. Привід на обидві осі забезпечує інтелектуальна система AWD-i.

Фото: Toyota RAV4 Plug-In Hybrid 2021 / Toyota

Автомобіль буде доступний з 18- та 19-дюймовими легкосплавними дисками, передніми та задніми сидіннями з підігрівом, автоматичним відкриванням задньої дверки жестом, двоколірним забарвленням кузову, панорамним дахом та смарт-консоллю з 9,0-дюймовим екраном.

Наразі в Україні вже доступний RAV4 нового покоління з “м’якою” гібридною системою, позначений, як +hybrid. Ціни на таку модель стартують з відмітки 770 847 гривень.

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