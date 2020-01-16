Нова версія моделі отримала назву Scoutline.

“Міський паркетник з жагою пригод” – так говорить про новинку чеський виробник. Початок продажів моделі з приставкою Scoutline в Європі розпочнеться у червні цього року.

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Кросовер Skoda Kamiq був представлений близько року тому і з тих пір обростає різноманітними версіями та виконаннями. Ми вже бачили топовий Kamiq Monte Carlo та купеподібний Kamiq GT для Китаю. Цього разу чеська марка представила більш “позашляхову” версію моделі. Відмітимо, що подібна модифікація вже пропонується для універсала Fabia.

Зміни версії Scoutline зводяться до чорних матових накладок на колісні арки, сріблястого забарвлення корпусів дзеркал, рейлінгов і окремих елементів бамперів. Стандартне оснащення включає світлодіодні задні ліхтарі та 17-дюймові колеса, а також захист моторного відсіку.

Нова версія, незважаючи на стилізацію, залишається чистим паркетником – Skoda Kamiq Scoutline не передбачає повнопривідної трансмісії, привід, як і в базової моделі буде лише переднім. Вибір доступних силових агрегатів також нічим не відрізняється: “Каміку” доступна лінійка з 5 моторів потужністю від 90 до 150 кінських сил.

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