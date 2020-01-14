Прем'єра новинки вже не за горами. А сам позашляховик зараз тестують у горах.

Американский автовиробник показав на відео тести нового позашляховика Ford Bronco, на який дуже чекають у США. Дебют новинки запланований на весну, тож, фактично, автомобіль вже готовий.

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Втім, аннотація до відео пояснює, що випробуваня, які проходили в долині Johnson Valley, демонструють “далеко не останню” версію автомобіля. Навіть головний герой цього “фільму” – прототип шостого покоління Bronco, був замаскований під пікап. У такому вигляді тестовий “мул” вже не раз траплявся фотошпигунам.

За попередньою інформацією, новий Ford Bronco будують на платформі актуального пікапа Ranger, що означає незалежну підвіску спереду і ресори ззаду. Моторну гамму для новинки складуть з фірмових турбомоторов, які вже відомі за іншими серійними моделями марки. Ймовірно, мова йде про 2,3-літровий 270-сильний EcoBoost від того ж Ranger, а також один-два потужніших агрегати. Наприклад, V6 2.7 від Ford F-150 продуктивністю у 330 кінських сил.



Раніше Ford показував новий Bronco у формі бойового позашляховика для ралі-рейду Baja 1000. Перегони для спортивного прототипа виявились не надто успішними, на відміну від позашляховика Джеймса Глікенхауса.



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