Автомобілі-кіногерої часто стають предметом колекціонування, однак подібна вартість – рідкісна навіть для подібних лотів.

Спорткар Ford Mustang GT 1968 року з фільму Bullitt знайшов нового власника. Чи власницю, оскільки покупець, що заплатив за машину космічну суму, побажав зберегти інкогніто.

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На сьогодні цей автомобіль є найдорожчим Ford Mustang, що будь-коли був проданий з молотка. При цьому попередній власник заплатив за машину… 3500 доларів. Непогана інвестиція, чи не так?

Річ у тому, що протягом кількох десятиліть оригінальний Ford Mustang GT з фільму Bullitt вважався втраченим назавжди. У 2018 році Ford навіть випустив ностальгічну спецверсію Bullitt на базі актуальної моделі, на честь 50-річчя популярного фільму. Буквально за кілька тижнів, після виходу Mustang Bullitt Edition, несподівано знайшовся оригінальний автомобіль.

Виявилось, що спорткар, який для багатьох став іконою, використовувався у якості автомобіля на кожен день літньою парою на прізвище Кірнан. Нині колишній власник машини Шон Кірнан розповів, що свого часу він отримав кілька пропозицій викупити “Мустанг” від актора Стіва МакКуїна, котрий був головним героєм-людиною фільму Bullitt. Однак МакКуїн щоразу отримував відмову і врешті відмовився від цієї ідеї.

Фото: аукціон Bullitt Ford Mustang GT / Motor1, Mecum

Після того, як Mustang намотав на одометрі 74 тисячі кілометрів, у 1981 році Кірнани відправили його на відпочинок у гараж, а потім надовго забули про нього. Аж поки не згадали у 2018 році. Саме вчасно, щоб непогано заробити на ньому.

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