Вартість утилітарного позашляховика становить від 15 200 до 19 500 євро.

В Німеччині вирішили продати партію автомобілів, які були на службі в Бундесвері. Їх продають через мережу з 46 німецьких автосалонів Mercedes-Classic Partner.

Mercedes G-Wagen Puch випускались в кузові тридверний позашляховик з довгою колісною базою, або в конфігурації з м'яким верхом і вісьмома місцями. Також є варіант з жорстким верхом і чотирма місцями, в якому передбачені металеві столики і два роздільних сидіння позаду, обтягнуті шкірозамінником.



У кожного автомобіля – 2,3-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун, повний привід і чотириступінчастий автомат. Пробіг – від 45 000 до 202 000 км, рік випуску – з 1990 по 1996-й, а ціни – від 15 200 до 19 500 євро. Чи відповідають машини нормам Євро-2, щоб їх можна було привезти в Україну, невідомо – треба уточнити в продавця. Якщо так, то в Україні разом з розмитненням найдешевша машина з цієї партії вийде у 25 тисяч євро.

Також корисно: калькулятор розмитнення в Україні.

Також німецька тюнінгова компанія Lorinser може відновити один з цих позашляховиків. Тоді він обійдеться у 50 000 євро (включаючи вартість самого автомобіля). Буде повністю відремонтовано кузов, з'являться світлодіодні ліхтарі, лебідки, фаркопи, стереосистема і нові сидіння.

Нагадаємо, що більше тридцяти автомобілів провалились під кригу.