Стоимость утилитарного внедорожника составляет от 15 200 до 19 500 евро.

В Германии решили продать партию автомобилей, которые были на службе в Бундесвере. Их продают через сеть из 46 немецких автосалонов Mercedes-Classic Partner.

Mercedes G-Wagen Puch выпускались в кузове трехдверный внедорожник с длинной колесной базой, или в конфигурации с мягким верхом и восемью местами. Также есть вариант с жестким верхом и четырьмя местами, в котором предусмотрены металлические столики и два раздельных сиденья сзади, обтянутые кожзаменителем.

У каждого автомобиля – 2,3-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, полный привод и четырехступенчатый автомат. Пробег – от 45 000 до 202 000 км, год выпуска – с 1990 по 1996-й, а цены – от 15 200 до 19 500 евро. Соответствуют ли машины нормам Евро-2, чтобы их можно было привезти в Украину, неизвестно – надо уточнить у продавца. Если так, то в Украине вместе с растаможкой самая дешевая машина из этой партии выйдет в 25 тысяч евро.

Также полезно: калькулятор растаможки в Украине.

Также немецкая тюнинговая компания Lorinser может восстановить один из этих внедорожников. Тогда он обойдется в 50 000 евро (включая стоимость самого автомобиля). Будет полностью отремонтирован кузов, появятся светодиодные фонари, лебедки, фаркопы, стереосистема и новые сиденья.

Напомним, что более тридцати автомобилей провалились под лед.