Рыбаки поставили автомобили на стоянку, однако лед не выдержал.

На острове Русский в 40 км от Владивостока (Дальний Восток, Россия) провалились под лед 35 автомобилей. Владельцы – рыбаки, которые поставили их на лед в бухте Воевода. Машины стояли в ряд у берега, и лед был достаточно толстый. Однако все равно такой массы он не выдержал, и машины пошли в воду.

Автомобили в основном достаточно дорогие – Toyota Land Cruiser, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и тому подобное. Эвакуаторы пытаются вытащить автомобили из воды, это стоит владельцам от 40 000 рублей за каждый (около 25 тысяч гривен). Впрочем, утопленную в соленой воде машину будет трудно восстановить и продать – она пойдет разве что на запчасти.

Смотрите видео, как вытягивают утопленные автомобили:

Напомним, можно ли оживить автомобиль-утопленник.