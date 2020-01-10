Рибалки поставили автомобілі на стоянку, однак лід не витримав.

На острові Руський в 40 км від Владивостоку (Далекий Схід, Росія) провалилось під кригу 35 автомобілів. Власники – рибалки, які поставили їх на лід в бухті Воєвода. Машини стояли в ряд біля берега, і крига достатньо товста. Однак все одно такої маси лід не витримав і машини пішли у воду.

Автомобілі в основному достатньо дорогі – Toyota Land Cruiser, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander тощо. Евакуатори намагаються витягнути автомобілі з води, це коштує власникам від 40 000 рублів за кожну (близько 25 тисяч гривень). Втім, втоплену у соленій воді машину буде важко відновити та продати – вона піде хіба що на запчастини.

Дивіться відео, як витягають втоплені автомобілі:

Нагадаємо, чи можна оживити автомобіль-потопельник.