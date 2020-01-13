Автомобили-киногерои часто становятся предметом коллекционирования, однако подобная стоимость – редка даже для подобных лотов.

Спорткар Ford Mustang GT 1968 года из фильма Bullitt нашел нового владельца. Или владелицу, поскольку покупатель, заплативший за машину космическую сумму, пожелал сохранить инкогнито.

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На сегодня этот автомобиль является самым дорогим Ford Mustang, когда был продан с молотка. При этом предыдущий владелец заплатил за машину... 3500 долларов. Неплохая инвестиция, не так ли?

Дело в том, что в течение нескольких десятилетий оригинальный Ford Mustang GT из фильма Bullitt считался потерянным навсегда. В 2018 году Ford даже выпустил ностальгическую спецверсию Bullitt на базе актуальной модели, в честь 50-летия популярного фильма. Буквально через несколько недель после выхода Mustang Bullitt Edition неожиданно нашелся оригинальный автомобиль.

Оказалось, что спорткар, который для многих стал иконой, использовался в качестве автомобиля на каждый день пожилой парой на фамилию Кирнан. Сейчас бывший владелец машины Шон Кирнан рассказал, что в свое время он получил несколько предложений выкупить “Мустанг” от актера Стива Маккуина, который был главным героем фильма Bullitt. Однако Маккуин каждый раз получал отказ и в итоге отказался от этой идеи.

Фото: аукцион Bullitt Ford Mustang GT / Motor1, Mecum

После того, как Mustang намотал на одометре 74 тысячи километров, в 1981 году Кирнаны отправили его на отдых в гараж, а потом надолго забыли о нем. Пока не вспомнили в 2018 году. Как раз вовремя, чтобы неплохо заработать на нем.

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