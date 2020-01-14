Премьера новинки уже не за горами. А сам внедорожник сейчас тестируют в горах.

Американский автопроизводитель показал на видео тесты нового внедорожника Ford Bronco, который очень ждут в США. Дебют новинки запланирован на весну, поэтому, фактически, автомобиль уже готов.

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Впрочем, аннотация к видео объясняет, что испытания, которые проходили в долине Johnson Valley, демонстрируют "далеко не последнюю" версию автомобиля. Даже главный герой этого “фильма” – прототип шестого поколения Bronco, был замаскирован под пикап. В таком виде тестовый "мул" уже не раз случался фотошпионам.

По предварительной информации, новый Ford Bronco строят на платформе актуального пикапа Ranger, что означает независимую подвеску спереди и рессоры сзади. Моторную гамму для новинки составят из фирменных турбомоторов, которые уже известны по другим серийным моделям марки. Вероятно, речь идет о 2,3-литровый 270-сильный EcoBoost от того же Ranger, а также один-два более мощных агрегата. Например, V6 2.7 от Ford F-150 производительностью в 330 лошадиных сил.



Ранее Ford показывал новый Bronco в форме боевого внедорожника для ралли-рейда Baja 1000. Гонки для спортивного прототипа оказались не слишком успешными, в отличие от внедорожника Джеймса Гликенхауса.



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