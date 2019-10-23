Новинка адресована китайському ринку.

Прем’єру гаряча чеська новинка відсвяткує 4 листопада у місті Тянцзінь. Виробник обіцяє майже повну ідентичність серійної моделі концепту Skoda Vision GT, показаному у червні цього року.

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Якщо ви вже бачили концепт Skoda Vision GT, зовнішність конвеєрної моделі на його основі – Kamiq GT, не буде сенсацією. Крім того, раніше тестовий зразок моделі потрапив у приціл фото-шпигунів. Однак разом з зовнішнім виглядом моделі, чеська марка розкрила найважливіші технічні подробиці крос-купе.

Як і стандартний Kamiq для китайського ринку, новий кросовер базується на платформі PQ25 від ліфтбека Rapid. Відмітимо, що одноіменна модель для Європи побудована на архітектурі MQB. Фактично, це зовсім різні машини, хоч і з однією назвою.

Фото: офіційні скетчі Skoda Kamiq GT та концепт Skoda Vision GT / Skoda

Kamiq GT має довжину 4409 міліметрів, ширину 1781 міліметрів, та колісну базу в 2610 міліметрів. Моторів кросоверу запропоновано два: бениновий півторалітровий атмосферник потужністю у 110 кінських сил та 1,6-літровий турбо-агрегат з віддачею у 166 сил.

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