Новинка адресована китайскому рынку.

Премьеру горячая чешская новинка отпразднует 4 ноября в городе Тянцзинь. Производитель обещает почти полную идентичность серийной модели концепту Skoda Vision GT, показанному в июне этого года.

Смотрите также: За месяц до официальной премьеры Skoda Octavia 2020 чешский бренд показал новинку на рисунках

Если вы уже видели концепт Skoda Vision GT, внешность конвейерной модели на его основе – Kamiq GT, не будет сенсацией. Кроме того, ранее тестовый образец модели попал в прицел фото-шпионов. Однако вместе с внешним видом модели, чешская марка раскрыла важнейшие технические подробности кросс-купе.

Как и стандартный Kamiq для китайского рынка, новый кроссовер базируется на платформе PQ25 от лифтбека skoda Rapid. Отметим, что одноименная модель для Европы построена на архитектуре MQB. Фактически, это совершенно разные машины, хоть и с одним названием.

Фото: официальные скетчи Skoda Kamiq GT и концепт Skoda Vision GT / Skoda

Kamiq GT имеет длину 4409 миллиметров, ширину 1781 миллиметров и колесная база в 2610 миллиметров. Моторов кроссоверу предложено два: бениновий полуторалитровый атмосферник мощностью в 110 лошадиных сил и 1,6-литровый турбо-агрегат с отдачей в 166 сил.

Также интересно: Lexus представил крылатый электрокар LF-30