Официальная премьера новинки состоится осенью. А тем временем спортивный "Камик" заметили на дороге в Китае, причем совсем без камуфляжа.

В начале июня компания Skoda презентовала концепт Vision GT. Последние фото подтверждают, что он почти полностью перевоплотился в серийную модель Kamiq GT.

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Первые снимки будущей чешской новинки опубликовал китайский портал Autohome. Пара снимков позволяет разглядеть то, что раньше пряталось под камуфляжем, а именно: бамперы и оптику кроссовера.

Kamiq в исполнении GT отличается оформлением передней части в духе хэтчбека Scala, слегка ниспадающей к корме крышей, другими задними фонарями и бампером. Версия GT будет на пару сантиметров длиннее обычного Kamiq, но сохранит колесную базу в 2,61 метра.



Фото: Skoda Kamiq GT / Autohome

Базовая версия Kamiq GT получит скромный атмосферный мотор объемом 1,5 л, развивающий 110 лошадиных сил и 146 Нм крутящего момента. Пару ему составит 1,2-литровый TSI с отдачей в 116 сил и 175 Нм.

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