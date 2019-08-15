Офіційна прем'єра новинки відбудеться восени. А тим часом спортивний "Камік" помітили на дорозі в Китаї, причому зовсім без камуфляжу.

На початку червня компанія Skoda презентувала концепт Vision GT. Останні фото підтверджують, що він майже повністю перевтілився у серійну модель Kamiq GT.

Також цікаво: Kia Mohave 2020 презентований офіційно, та не чекайте на нього в Україні

Перші знімки майбутньої чеської новинки оприлюднив китайський портал Autohome. Пара знімків дозволяє роздивитись те, що раніше ховалось під камуфляжем, а саме: бампери й оптику кросовера.

Kamiq у виконанні GT відрізняється оформленням передньої частини в дусі хетчбека Scala, злегка спадаючим до корми дахом, іншими задніми ліхтарями та бампером. Версія GT буде на пару сантиметрів довшою за звичайний Kamiq, але збереже колісну базу у 2,61 метри.



Фото: Skoda Kamiq GT / Autohome

Базова версія Kamiq GT отримає скромний атмосферний мотор об'ємом 1,5 л, що розвиває 110 кінських сил і 146 Нм крутного моменту. Пару йому складатиме 1,2-літровий TSI з віддачею у 116 сил і 175 Нм.

Також цікаво: Bugatti Centodieci – гіперкар, створений на честь легендарного EB110