Toyota говорит о появлении нового поколения кроссовера на европейском рынке во второй половине 2020 года, соответственно обозначать его будут 2021-м модельным годом.

Гибридный подзаряжаемый кроссовер Toyota можно будет купить в Украине с шильдиком RAV4 Plug-In Hybrid, под таким именем будет известен в Европе представленный ранее RAV4 Prime.

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Toyota имеет значительные успехи в разработке электрокаров и активно применяет их в гибридных версиях своих автомобилей. Характеристики, приведенные в значениях WLTP, показывают, что “РАВ4 Плагин-Гибрид 2021” сможет на чистой электроэнергии проехать 65 километров. В режиме EV наэлектризованный RAV4 способен развивать скорость до 135 км/ч. Общая мощность гибридной системы – 302 лошадиных силы, ускорения от нуля до 100 км/ч – 6,2 секунды. Скучным этот кроссовер точно не будет.

Вместе с тем, батарейно-бензиновая силовая установка обеспечивает низкие показатели вредных выбросов (менее 29 граммов углерода на километр) и неслыханную цифру потребления топлива в эко-режиме движения: 1,25 литра на 100 километров.

“Равчик” оснащается литий-ионным аккумулятором под полом, а основой силовой установки служит 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Dynamic Force с термическим КПД более 40 процентов. Аналогично Prius Plug-In Hybrid, компактный кроссовер имеет систему кондиционирования из теплового насоса и контура горячей воды. Привод на обе оси обеспечивает интеллектуальная система AWD-i.

Фото: Toyota RAV4 Plug-In Hybrid 2021 / Toyota

Автомобиль будет доступен с 18- и 19-дюймовыми легкосплавными дисками, передними и задними сиденьями с подогревом, автоматическим открыванием задней дверки жестом, двухцветным окрасом кузова, панорамной крышей и смарт-консолью с 9,0-дюймовым экраном.

Сейчас в Украине уже доступен RAV4 нового поколения с "мягкой" гибридной системой, обозначенный, как + hybrid. Цены на такую модель стартуют с отметки 770 847 гривен.

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