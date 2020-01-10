В той час як європейські бренди відмовляються від випуску тридверних хетчбеків та недорогих спорткарів, японці роблять усе навпаки.

Гарячі субкомпакти були особливо популярними в Європі наприкінці минулого століття, а з популяризацією кросоверів та батарейного транспорту про цей сегмент ринку надовго забули, залишивши відданих фанів без нових Volkswagen Polo GTi та його аналогів. Ситуацію вирішила виправити компанія Toyota.

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Випуск нішевої моделі Toyota GR Yaris є дуже сміливим кроком. Впоратись з такою машиною здатен далеко не кожен водій, а значить, навіть маючи достатньо грошей і бажання, більшість потенційних клієнтів обере щось легше в управлінні, комфортніше, більше за розмірами… так, на думку спадають компактні кросовери, той же CH-R від Toyota.

Тим же, хто віддає перевагу швидкості перед комфортом, адресований лютий малюк GR Yaris, створений тими ж спеціалістами, що працювали над новим поколінням GR Supra. Головне, що потрібно знати про гарячий хетч – у нього найпотужніший у світі трициліндровий двигун та повнопривідна трансмісія. Останнім можуть похвалитись далеко не всі сучасні кросовери, особливо в класі компактів.

Нове покоління субкомпактного хетчбека Yaris 2020 дебютувало кілька місяців тому. Виробник одразу ж натякнув, що планує випустити справжню бойову машину на базі новинки, можливо GRMN (поява такго “Яріс” все ще можлива), але спершу представив GR Yaris.

Кишенькова ракета від Toyota оснащена 1,6-літровим бензиновим турбомотором, три циліндри якого створюють крутний момент у 360 ньютон-метрів та потужність у 257 кінських сил. Уся сила мотора скеровується на обидві осі машини через шестиступеневу механічну коробку передач з парою диференціалів Torsen. 1280-кілограмовий хетчбек вистрілює з місця до першої сотні на спідометрі за 5,4 секунди, після чого продовжує розгін до максимальних 230 км/год.

Фото: Toyota GR Yaris / Toyota

Водій Toyota GR Yaris зможе обирати режим руху: Normal, Sport або Track, залежно від якого крутний момент розподіляється між осями. Задня колія автомобіля розширена, усі компоненти шасі посилені.

Хетчбек версії GR відрізняється від цивільного не лише в технічному плані. Лінія даху знизилася на 91 міліметр, щоб отримати силует, схожий на купе. Дверцята – безрамкові, диски – легкосплавні 18-дюймові.

Toyota розпочне продажі GR Yaris з домашнього ринку, де бойова крихітка оцінена у $36 100 в еквіваленті. До слова, японська специфікація моделі передбачає дещо вищу потужність мотора – 268 сил, замість європейських 257.

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