В то время как европейские бренды отказываются от выпуска трехдверных хэтчбеков и недорогих спорткаров, японцы делают все наоборот.

Горячие субкомпакты были особенно популярны в Европе в конце прошлого века, а с популяризацией кроссоверов и батарейного транспорта про этот сегмент рынка надолго забыли, оставив преданных фанатов без новых Volkswagen Polo GTi и его аналогов. Ситуацию решила исправить компания Toyota.

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Выпуск нишевой модели Toyota GR Yaris является очень смелым шагом. Справиться с такой машиной способен далеко не каждый водитель, а значит, даже имея достаточно денег и желания, большинство потенциальных клиентов выберет что-то легче в управлении, комфортнее, больше по размерам… Так, на ум приходят компактные кроссоверы, тот же CH-R от Toyota.

Тем же, кто предпочитает скорость комфорту, адресован свирепый малыш GR Yaris, созданный специалистами, работавшими и над новым поколением GR Supra. Главное, что нужно знать о горячем хэтче – у него самый мощный в мире трехцилиндровый двигатель и полноприводная трансмиссия. Последним могут похвастаться далеко не все современные кроссоверы, особенно в классе компактов.

Новое поколение субкомпактного хэтчбека Yaris 2020 дебютировало несколько месяцев назад. Производитель сразу же намекнул, что планирует выпустить настоящую боевую машину на базе новинки, возможно GRMN (появление такго “Ярис” все еще возможно), но сперва представил GR Yaris.

Карманная ракета от Toyota оснащена 1,6-литровым бензиновым турбомотором, три цилиндра которого создают крутящий момент в 360 ньютон-метров и мощность в 257 лошадиных сил. Вся сила мотора направляется на обе оси машины через шестиступенчатую механическую коробку передач с парой дифференциалов Torsen. 1280-килограммовый хэтчбек выстреливает с места до первой сотни на спидометре за 5,4 секунды, после чего продолжает разгон до максимальных 230 км/час.

Фото: Toyota GR Yaris / Toyota

Водитель Toyota GR Yaris сможет выбирать режим движения: Normal, Sport или Track, в зависимости от которого крутящий момент распределяется между осями. Задняя колея автомобиля расширена, все компоненты шасси усилены.

Хэтчбек версии GR отличается от гражданского не только в техническом плане. Линия крыши снизилась на 91 миллиметр, чтобы получить силуэт, похожий на купе. Дверцы безрамочные, а диски легкосплавные 18-дюймовые.

Toyota начнет продажи GR Yaris с домашнего рынка, где боевая кроха оценена в $36 100 в эквиваленте. К слову, японская спецификация модели подразумевает несколько более высокую мощность мотора – 268 сил, вместо европейских 257.

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