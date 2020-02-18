Преміум-бренд концерну General Motors цього року розпочинає повномасштабний "перезапуск" модельного ряду, а електричний SUV стане в цій справі піонером.

Нещодавно лінійку Cadillac освіжив флагманський Escalade нового покоління, однак у виробника великі плани на найближчий час, які включають тотальну електрифікацію та діджиталізацію автомобілів. А ще у них будуть справжні назви, замість індексів з кількох літер.

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Cadillac раніше показував пару тізерних зображень електричного кросовера, тепер призначив час дебюту, однак інформації про нього до цього часу небагато. Відомо, що це буде середньогабаритний паркетник класу люкс. А той факт, що місцем для дебюту, спочатку називалась виставка електроніки CES 2020, свідчить, що автомобіль буде дуже “цифровим”.

Остання інформація від GM називає час появи електричного кросовера Cadillac: на початку квітня, без уточнення місця. Це може бути Автосалон у Нью-Йорку або ж спеціальний захід, повністю присвячений новинці.

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