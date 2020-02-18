Премиум-бренд концерна General Motors в этом году начинает полномасштабный "перезапуск" модельного ряда, а электрический SUV станет в этом деле пионером.

Недавно линейку Cadillac освежил флагманский Escalade нового поколения, однако у производителя большие планы на ближайшее время, включающие тотальную электрификацию и диджитализацию автомобилей. А еще у них будут настоящие названия, вместо индексов из нескольких букв.

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Cadillac ранее показывал пару тизерных изображений электрического кроссовера, теперь назначил время дебюта, однако информации о нем до сих пор немного. Известно, что это будет среднегабаритный паркетник класса люкс. А тот факт, что местом для дебюта сначала называлась выставка электроники CES 2020, свидетельствует, что автомобиль будет очень "цифровым".

Последняя информация от GM называет время появления электрического кроссовера Cadillac: в начале апреля, без уточнения места. Это может быть Автосалон в Нью-Йорке или специальное мероприятие, полностью посвященное новинке.

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