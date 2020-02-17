Праворульные машины для Австралии и Новой Зеландии уже прекратили выпускать, а бренд станет историей в 2021 году.

История австралийской марки Holden насчитывает 164 года, из них 69 лет в качестве автопроизводителя. Владелец бренда, американский концерн General Motors завершил процедуру ликвидации бренда. Причины – экономические.

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Осенью 2017 года американский концерн закрыл последний завод Holden в Австралии, а теперь объявил о полной ликвидации бренда. К 2031 году продолжится производство запчастей к автомобилям, а сами машины со следующего года уже не будут выпускать.

Долгое время бренд оставался дотационным, выпуская перелицованные модели Chevrolet и Opel/Vauxhall. Однако, выпуск праворульных автомобилей, что продаются только в Австралии и Новой Зеландии, не способен обеспечить достаточной прибыли, и дальнейшие инвестиции в бренд, General Motors считает нецелесообразными.

Вместе с Holden будут ликвидированы все подразделения: National Sales Company, GM Holden Engineering, GM Design Australia, Holden Financial Services и Maven Australia. Официальная дата “смерти” Holden: 1 января 2021 года.

Объявляя о закрытии, Holden пообещал продолжить поддержку клиентов. В силе остаются все гарантийные обязательства и предложения по регулярному обслуживанию, будет работать колл-центр, в течение десяти лет продлится выпуск запасных частей.

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