В странах СНГ на замену "Равону" придет Chevrolet, автомобили лишь сменят логотип.

Компания UzAuto Motors, узбекский производитель автомобилей по лицензии американского концерна General Motors, объявила о новом этапе в истории своего развития. Согласно заявлению этого производителя из Узбекистана, с середины 2020 года бренд Ravon исчезнет с просторов СНГ. Зато на рынках России, Казахстана и Беларуси будут продаваться авто, произведенные на UzAuto Motors под брендом Chevrolet. Под этой маркой завод производит авто для внутреннего рынка Узбекистана.

Напомним, что несколько лет назад американцы объявили, что Chevrolet ушла с российского рынка. Первыми моделями, доступными с марта 2020 года в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet, станут Spark, Nexia и Cobalt.

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Более того, UzAuto Motors будет управлять дистрибуцией производимых компанией моделей Chevrolet в России, Казахстане и Белоруссии. Дилерская сеть будет создана на основе ряда текущих дилеров “Дженерал Моторс Россия”, части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet.

Зато в Украине бренд Ravon не исчезнет – “автозавод UzAuto Motors и в дальнейшем будет поставлять модели R2, Nexis R3 и R4 под брендом Ravon для отечественных потребителей с помощью собственного представительства ООО “Укр-УзАвто”, – сообщил начальник отдела маркетинга компании Владимир Дорбышев.

Интересно, что существующая в Украине дилерская сеть Chevrolet в составе Корпорации “УкрАВТО” сейчас реализует всего одну модель – Aveo.

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