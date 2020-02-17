В країнах СНД на заміну «Равону» прийде Chevrolet, автомобілі лише змінять логотип.

Компанія UzAuto Motors, узбецький вирорбник автомобілів за ліцензією американського концерну General Motors, оголосила про новий етап в історії свого розвитку. Згідно заяви цього виробника з Узбекистану, з середини 2020 року бренд Ravon зникне з просторів СНГ. Натомість на ринках Росії, Казахстані та Білорусі будуть продаватись атвомобілі, вироблені на UzAuto Motors, під брендом Chevrolet. Під цією маркою завод виробляє авто для внутрішнього ринку Узбекистану.

Нагадаємо, що кілька років тому американці оголосили, що Chevrolet пішла з російського ринку.

Першими моделями, доступними з березня 2020 року в Росії, Казахстані та Білорусії під брендом Chevrolet, стануть Spark, Nexia і Cobalt.

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Більше того, UzAuto Motors буде управляти дистрибуцією вироблених компанією моделей Chevrolet в Росії, Казахстані та Білорусії. Дилерська мережа буде створена на основі ряду поточних дилерів “Дженерал Моторс Росія”, частини існуючих дилерів Ravon і авторизованих сервісних центрів Chevrolet.

Натомість в Україні бренд Ravon не зникне – “автозавод UzAuto Motors й надалі буде постачати моделі R2, Nexis R3 та R4 під брендом Ravon для вітчизняних споживачів за допомогою власного предствництва ТОВ “Укр–УзАвто”, – повідомив начальник відділу маркетингу компанії Володимир Дорбишев.

Цікаво, що наявна в Україні дилерська мережа Chevrolet в складі Корпорації “УкрАВТО” наразі реалізує всього одну модель – Aveo.

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