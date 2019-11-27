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Авто А-класу Ravon R2 ідеально пасує для щоденного пересування в місті. У нього скромні габарити, автоматична коробка передач та непогана якість складання. А ще він непогано виконує роль першого автомобіля для новачка за кермом.

Рівно 10 років тому я вперше тестував цей автомобіль в столиці Греції. Тоді він називався Chevrolet Spark. Однак після цього новинка не потрапила в Україну – імпортер цього бренду вирішив, що нашим співвітчизникам авто не сподобається. Однак це рішення виявилося помилкою – тепер цих авто, щоправда під новим брендом Ravon, багатенько на вітчизняних вулицях.

Узбецький завод UzAuto Motors, який ще нещодавно був спільним підприємством з General Motors, випускає кілька моделей американського концерну. Щоправда, тепер від власним брендом. Ravon R2 – одна з них.

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Випереджаючи час

Дизайн автомобіля розробляло славетне італійське ательє ItalDesign, тому і сьогодні він виглядає свіжим та сучасним. Високий та вузький кузов, великі витягнуті фари, масивна решітка радітора та "заховані" дверні ручки задніх дверей – ці елементи дизайну стали прикладом для наслідування багатьох наступних автомобілів, тому не застаріли й сьогодні.

Машинка невеличка – всього 3,6 м в довжину та 1,6 в довжину, однак в салоні нестачі місця не відчувається. За рахунок високої посадки та вдалого компонування сидінь в Ravon R2 не тісно дорослим людям. Та й місця над головою вистачає. Між сидіннями є два підстаканника та кишенька для телефону, а от підлокітника нема. Натомість місце для ще одного стакану є для пасажирів третього ряду.

Цікаво вирішена панель приладів – вона закріплена на рульовій колонці та нагадує мотоциклетну. На невеличкому щитку приладів – круглий спідометр та квадратний екранчик, на якому можна дізнатись багато експлуатаційної інформації – оберти двигуна, середню витрату пального та пройдену відстань. Кермо зручне, а в найдорожчій комплектації Elegant є кнопки керування аудіосистемою, які розміщені "по-французьки", на ступиці колеса.

Збірка салону не викликає нарікань – все зроблено добротно та привабливо, як для бюджетного авто. А от центральна консоль – трохи "з минулого". Аудіосистема простенька, з голубим екранчиком, класичним радіо та CD-диском, та й звучить посередньо. Хоча в будь-якій з наявних версій Ravon R2 вона вбудована, до того ж має можливість програвати музику з флешки та під'єднуватись до смартфону.

Короткі міські поїдки неважко витримати і на другому ряду сидінь. А от багажник невеликий – всього 170 л. Його можна збільшити, якщо відкинути спинки заднього ряду. Ще один плюс – запаска повноцінна.

Більше інформації – за посиланням.

Дещо архаїчним видається механічний перемикач режимів обдуву – він тут повзунковий. Кондиціонер на Ravon R2 доступний в двох з наявних трьох комплектацій, а от обігрів сидінь та датчики паркування – лише в максимальній.

Висока посадка робить оглядовість у Ravon R2 відмінною, майже як в міських кросоверів. Зовнішні дзеркала теж забезпечують достатній огляд. Ергономіка водійського місця непогана, за виключенням місця для лівої ноги. Мабуть, педальний вузол був розрахований на три педалі, тому з двома ліву ногу нема куди подіти. Адже усі Ravon R2, які поставляються в Україну, оснащені автоматичними коробками передач. І хоча в них всього 4 передачі, працює вона непогано. На міських швидкостях АКП “Равона” перемикається оперативно, без відчутних заминок та чутливо реагує на натискання педалі газу. До речі, коробка дозволяє обмежити передачі першою (режим L) чи двома (режим I).

Поспішай повільно

Паспортний розгін до сотні не вражає – 12,4 секунди. Однак за відчуттями машинка дуже динамічна, особливо на міських швидкостях. Звук від 85-сильного 4-циліндрового двигуна відчутний, до того ж на верхах він непогано крутиться. А от на холостому ході роботи двигуна не чути – ні звуку, ні вібрацій.

Автомобільчик невеликий та легкий, кермо чутливе – все це разом додає драйву. Тому першим рвонути зі світлофору, протиснутись між двома рядами, заїхати у вузьку арку чи розвернутись у дворі – йому вдається легко та невимушено.

Втім, треба зважати, що інші учасники руху не дуже шанобливо ставляться до таких машинок, деколи не помічають їх насправді, але частіше – навмисне. І навіть яскравий колір не допомагає. Втім, звук клаксону у "Равону" дорослий, і він допомагає ставитись до машинки з більшою повагою.

До гальм немає жодних зауважень – вони чутливі та ефективні на різних швидкостях. Підвіска добре пристосована до наших доріг, непогано переварює дрібні ями, однак "лежачі поліцейські" перескакує з відчутними ударами. Втім, салон не скрипить, все зібрано дуже якісно. Якщо їздити поганими дорогами на швидкості, пасажири картатимуть водія за надмірні вертикальні чи горизонтальні переміщення – адже на поворотах він помітно крениться. Та й кліренс тут невеликий, тому краще переїжджати значні нерівності "пошепки". Тим більше, що й шум від колісних арок достатньо гучний.

Витрата пального на тестових режимах близька до заявленого – 8-8,2 літри на сотню. Не дуже мало, але й власника не розорить. Хто їздить багато, може встановити ГБО чи заправляти недорогим, 92-им бензином.

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Ravon R2 – це не автомобіль для далеких подорожей, однак за необхідності розганяєтся до максимально дозволених в Україні швидкостей. І при цьому він впевнено тримається за дорогу, відловлювати його не потрібно. Тож за необхідності переїхати в інше місто зробити це можна досить комфортно.

Найдешевша версія Ravon R2 з 13-дюймовими колесами, автоматом та без кондиціонера коштує 254 500 грн, більш "упакована" з 14-дюймовими колесами та прийнятним набором опцій комфорту – на 19 тисяч більше. Ну а топ-версія з литими дисками, обігрівом сидінь та парктроніком – 280 600 грн.

Конкурентів у нього небагато, а з автоматичною трансмісію – й поготів. Зовнішність прийнятна як для жінок, так і для молодих сімей. Тому для починаючих водіїв, які не хочуть купувати вживане авто, а також для щоденних поїздок мегаполісом, Ravon R2 – прекрасний варіант. Тим більше, що кілька років експлуатації цього авто в Україні показали його достатню надійність та невибагливість.

Автор: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк

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