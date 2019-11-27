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Автомобиль А-класса Ravon R2 идеально подходит для ежедневного передвижения в городе. У него скромные габариты, автоматическая коробка передач и достойное качество сборки. А еще он неплохо выполняет роль первого автомобиля для новичка за рулем.

Ровно 10 лет назад я впервые тестировал этот автомобиль в столице Греции. Тогда он назывался Chevrolet Spark. Однако после этого новинка не попала в Украину – импортер этого бренда решил, что нашим соотечественникам автомобиль не понравится. Однако это решение оказалось ошибкой – теперь этих машинок, правда под новым брендом Ravon, много на отечественных улицах.

Узбекский завод UzAuto Motors, который еще недавно был совместным предприятием с General Motors, выпускает несколько моделей американского концерна. Правда, теперь под собственным брендом. Ravon R2 – одна из них.

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Опережая время

Дизайн автомобиля разрабатывало знаменитое итальянское ателье ItalDesign, поэтому и сегодня он выглядит свежим и современным. Высокий и узкий кузов, большие вытянутые фары, массивная решетка радитора и "спрятанные" дверные ручки задних дверей – эти элементы дизайна стали примером для подражания многих последующих автомобилей, поэтому не устарели и сегодня.

Машинка небольшая – всего 3,6 м в длину и 1,6 в длину, однако в салоне недостатка места не ощущается. За счет высокой посадки и удачной компоновки сидений в Ravon R2 не тесно взрослым людям. Да и места над головой хватает. Между сидениями есть два подстаканника и кармашек для телефона, а вот подлокотника нет. Зато место для еще одного стакана есть для пассажиров третьего ряда.

Интересно решена панель приборов – она закреплена на рулевой колонке и напоминает мотоциклетную. На небольшом щитке приборов – круглый спидометр и квадратный экранчик, на котором можно узнать много эксплуатационной информации – обороты двигателя, средний расход топлива и пройденное расстояние. Руль удобный, а в самой дорогой комплектации Elegant есть кнопки управления аудиосистемой, которые размещены "по-французски", на ступице колеса.

Сборка салона не вызывает нареканий – все сделано добротно и привлекательно, как для бюджетного авто. А вот центральная консоль – немного "из прошлого". Аудиосистема простенькая, с голубым экранчиком, классическим радио и CD-диском, да и звучит посредственно. Хотя в любой из доступных версий Ravon R2 она встроенная, к тому же есть возможность проигрывать музыку с флешки и подключать смартфон.

Короткие городские поездки нетрудно выдержать и на втором ряду сидений. А вот багажник невелик – всего 170 л. Его можно увеличить, если откинуть спинки заднего ряда. Еще один плюс – запаска полноценная.

Больше информации – по ссылке.

Несколько архаичным выглядит механический переключатель режимов обдува – он здесь ползунковый. Кондиционер на Ravon R2 доступен в двух из имеющихся трех комплектаций, а вот обогрев сидений и датчики парковки – только в максимальной.

Высокая посадка делает обзорность у Ravon R2 отличной, почти как у городских кроссоверов. Внешние зеркала обеспечивают достаточный обзор. Эргономика водительского места неплохая, за исключением места для левой ноги. Видимо, педальный узел был рассчитан на три педали, поэтому с двумя левую ногу некуда девать. Ведь все Ravon R2, которые поставляются в Украину, оснащены автоматическими коробками передач. И хотя в них всего 4 передачи, работает она неплохо. На городских скоростях АКП “Равона” переключается оперативно, без ощутимых заминок и чутко реагирует на нажатие педали газа. Кстати, коробка позволяет ограничить передачи первой (режим L) или двумя (режим I).

Спеши неспеша

Паспортный разгон до сотни не впечатляет – 12,4 секунды. Однако по ощущениям машинка очень динамичная, особенно на городских скоростях. Звук от 85-сильного 4-цилиндрового двигателя ощутимый, к тому же на верхах он неплохо крутится. А вот на холостом ходу работы двигателя не слышно – ни звука, ни вибраций.

Автомобильчик небольшой и легкий, руль чувствительный – все это вместе добавляет драйва. Поэтому первым рвануть со светофора, протиснуться между двумя рядами, заехать в узкую арку или развернуться во дворе – ему удается легко и непринужденно.

Впрочем, надо учитывать, что другие участники движения не очень уважительно относятся к таким машинкам, порой не замечают их на самом деле, но чаще – умышленно. И даже яркий цвет не помогает. Впрочем, звук клаксона у "Равона" взрослый, и он помогает относиться к машинке с большим уважением.

К тормозам нет никаких замечаний – они чувствительны и эффективны на разных скоростях. Подвеска хорошо приспособлена к нашим дорогам, неплохо переваривает мелкие ямы, однако "лежачие полицейские" перескакивает с ощутимыми ударами. Впрочем, салон не скрипит, все собрано очень качественно. Если ездить по плохим дорогам на скорости, пассажиры будут корить водителя за чрезмерные вертикальные или горизонтальные перемещения – ведь на поворотах он заметно кренится. Да и клиренс здесь небольшой, поэтому лучше переезжать значительные неровности "тихонько". Тем более, что и шум от колесных арок достаточно громкий.

Расход топлива на тестовых режимах близок к заявленному – 8-8,2 литра на сотню. Не очень мало, но и владельца не разорит. Кто ездит много, может установить ГБО или заправлять недорогим, 92-м бензином.

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Ravon R2 – это не автомобиль для дальних путешествий, однако при необходимости разгоняется до максимально разрешенных в Украине скоростей. И при этом он уверенно держится за дорогу, отлавливать его не нужно. Поэтому при необходимости переехать в другой город сделать это можно достаточно комфортно.

Самая дешевая версия Ravon R2 с 13-дюймовыми колесами, автоматом и без кондиционера стоит 254 500 грн, более "упакованная" с 14-дюймовыми колесами и приемлемым набором опций комфорта – на 19 тысяч больше. Ну а топ-версия с литыми дисками, обогревом сидений и парктроником – 280 600 грн.

Конкурентов у него немного, а с автоматической трансмиссией – и подавно. Внешность приемлемая как для женщин, так и для молодых семей. Поэтому для начинающих водителей, которые не хотят покупать подержанное авто, а также для ежедневных поездок по мегаполису, Ravon R2 – прекрасный вариант. Тем более, что несколько лет эксплуатации этого авто в Украине показали его достаточную надежность и неприхотливость.

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк

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