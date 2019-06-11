В планах – налагодити виробництво легковиків ціною до 10 тисяч доларів та кросоверів до $15 тисяч.

Плани налагодити виробництво бюджетних авто озвучені в Концепції розвитку автомобільної промисловості Узбекистану до 2030 року. В ній вказано, що найбільшу увагу в найближчі 5 років буде приділено випуску бюджетних легковиків ціною до 10 000 доларів. Другий напрямок – виготовлення міні-кросоверів вартістю до 15 тисяч доларів.

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Про моделі, які будуть виготовлятись за цією програмою, поки що нічого не відомо, їх місцева асоціація автовиробників обіцяє озвучити найближчим часом. Відомо лише, що це будуть нові моделі, які будуть вироблятися разом з існуючими. Втім, для цього плану потрібні інвестиції, а також забезпечення великих об'ємів виробництва – сотень тисяч автомобілів в рік.

Невеличкими партіями будуть випускати і великі кросовери – Chevrolet Equinox, Chevrolet Trailblazer та Chevrolet Traverse. А от щодо електромобілів, то з ними зачекають до розвитку інфраструктури в країні.

Нагадаємо, що в Білорусі також випускають бюджетне авто.