В планах – наладить производство легковушек по цене до 10 тысяч долларов и кроссоверов до $15 тысяч.

Планы наладить производство бюджетных автомобилей озвучены в Концепции развития автомобильной промышленности Узбекистана до 2030 года. В ней указано, что наибольшее внимание в ближайшие 5 лет будет уделено выпуску бюджетных легковых цене до 10 тысяч долларов. Второе направление – выпуск мини-кроссоверов стоимостью до 15 тысяч долларов.

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О моделях, которые будут изготавливаться по этой программе, пока ничего не известно, их местная ассоциация автопроизводителей обещает озвучить в ближайшее время. Известно лишь, что это будут новые модели, которые будут производиться вместе с существующими. Впрочем, для этого плана нужны инвестиции, а также обеспечения больших объемов производства – сотен тысяч автомобилей в год.

Небольшими партиями будут выпускать и большие кроссоверы – Chevrolet Equinox, Chevrolet Trailblazer и Chevrolet Traverse. А вот что касается электромобилей, то с ними подождут до развития инфраструктуры в стране.

Напомним, что в Беларуси также выпускают бюджетный автомобиль