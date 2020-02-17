Праворульні машини для Австралії та Новій Зеландії вже припинили випускати, а бренд стане історією в 2021 році.

Історія австралійської марки Holden налічує 164 роки, з них 69 років у якості автовиробника. Власник бренду, американський концерн General Motors, завершив процедуру ліквідації бренду. Причини – економічні.

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Восени 2017 року американський концерн закрив останній завод Holden в Австралії, а тепер оголосив про повну ліквідацію бренду. До 2031 року продовжиться виробництво запчастин до автомобілів, а самі машини з наступного року вже не випускатимуть.

Тривалий час бренд залишався дотаційним, випускаючи перелицьовані моделі Chevrolet та Opel/Vauxhall. Однак, випуск праворульних автомобілів, що продаються тільки в Австралії і Новій Зеландії, не здатен забезпечити достатнього прибутку, і подальші інвестиції в бренд General Motors вважає недоцільними.

Разом з Holden будуть ліквідовані всі підрозділи: National Sales Company, GM Holden Engineering, GM Design Australia, Holden Financial Services та Maven Australia. Офіційна дата “смерті” Holden: 1 січня 2021 року.



Оголошуючи про закриття, Holden пообіцяв продовжити підтримку клієнтів. У силі залишаються всі гарантійні зобов'язання і пропозиції щодо регулярного обслуговування, буде працювати колл-центр, впродовж десяти років триватиме випуск запасних частин.

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