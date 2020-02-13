Чемпионат этого года начнется 15 марта и половина команд уже показала свои новые машины. Мы дополним эту статью, когда будут представлены все болиды.

Руководство FIA на заседании в Кельне утвердило календарь чемпионата мира Формулы 1 на 2020 год. С рекордным количеством гонок.

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В этом году участникам чемпионата Formula 1 нужно провести 22 гонки – больше, чем когда ранее. Сезон начнется в Австралии 15 марта и закончится в Абу-Даби 29 ноября. В календарь вернется Гран При Нидерландов и, впервые в истории состоится Гран При Вьетнама. А назначеннный на 19 апреля Гран При Китая был отложен, из-за эпидемии коронавируса.

Половина команд уже показала свои новые болиды, давайте знакомиться.

Ferrari SF1000

Пилоты: Себастьян Феттель и Шарль Леклерк.

Презентация болида: 11 февраля.

Haas Ferrari VF-20

Пилоты: Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

Презентация болида: 11 февраля.

Red Bull Honda RB16

Пилоты: Макс Ферстаппен и Александр Альбон.

Презентация болида:12 февраля.

Mercedes-AMG F1 W11 EQ Power+

Пилоты: Льюис Гамилтон и Вальттери Боттас.

Презентация болида: 10 февраля.

Alfa Romeo Ferrari C39

Пилоты: Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Презентация болида: 19 февраля.

Alpha Tauri Honda AT01

Пилоты: Пьер Гасли и Данил Квят

Презентация болида: 14 февраля.

McLaren Renault MCL35

Пилоты: Ландо Норрис и Карлос Сайнц мол.

Презентация болида: 13 февраля.

Racing Point BWT Mercedes RP20

Пилоты: Серхио Перез и Ленс Стролл.

Презентация болида: 17 февраля.

Renault RS20

Пилоты: Даниэль Рикардо и Эстебан Окон.

Презентация болида: 19 февраля.

Williams Mercedes FW43

Пилоты: Николас Латифи и Джордж Расселл.

Презентация болида: 17 февраля.

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