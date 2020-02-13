Чемпионат этого года начнется 15 марта и половина команд уже показала свои новые машины. Мы дополним эту статью, когда будут представлены все болиды.
Руководство FIA на заседании в Кельне утвердило календарь чемпионата мира Формулы 1 на 2020 год. С рекордным количеством гонок.
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В этом году участникам чемпионата Formula 1 нужно провести 22 гонки – больше, чем когда ранее. Сезон начнется в Австралии 15 марта и закончится в Абу-Даби 29 ноября. В календарь вернется Гран При Нидерландов и, впервые в истории состоится Гран При Вьетнама. А назначеннный на 19 апреля Гран При Китая был отложен, из-за эпидемии коронавируса.
Половина команд уже показала свои новые болиды, давайте знакомиться.
Ferrari SF1000
Пилоты: Себастьян Феттель и Шарль Леклерк.
Презентация болида: 11 февраля.
Haas Ferrari VF-20
Пилоты: Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.
Презентация болида: 11 февраля.
Red Bull Honda RB16
Пилоты: Макс Ферстаппен и Александр Альбон.
Презентация болида:12 февраля.
Mercedes-AMG F1 W11 EQ Power+
Пилоты: Льюис Гамилтон и Вальттери Боттас.
Презентация болида: 10 февраля.
Alfa Romeo Ferrari C39
Пилоты: Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
Презентация болида: 19 февраля.
Alpha Tauri Honda AT01
Пилоты: Пьер Гасли и Данил Квят
Презентация болида: 14 февраля.
McLaren Renault MCL35
Пилоты: Ландо Норрис и Карлос Сайнц мол.
Презентация болида: 13 февраля.
Racing Point BWT Mercedes RP20
Пилоты: Серхио Перез и Ленс Стролл.
Презентация болида: 17 февраля.
Renault RS20
Пилоты: Даниэль Рикардо и Эстебан Окон.
Презентация болида: 19 февраля.
Williams Mercedes FW43
Пилоты: Николас Латифи и Джордж Расселл.
Презентация болида: 17 февраля.
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