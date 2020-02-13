Чемпіонат цього року розпочнеться 15 березня і половина команд вже показала свої нові машини. Ми доповнимо цю статтю, коли будуть представлені усі боліди.

Керівництво FIA на засіданні в Кельні затвердило календар чемпіонату світу Формули 1 на 2020 рік. Із рекордною кількістю гонок.

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Цього року учасникам чемпіонату Formula 1 потрібно провести 22 гонки – більше, ніж будь коли раніше. Сезон розпочнеться в Австралії 15 березня і закінчиться в Абу-Дабі 29 листопада. У календар повернеться Гран Прі Нідерландів і, вперше в історії, відбудеться Гран Прі В'єтнаму. А призначений на 19 квітня Гран Прі Китаю був відкладений, через епідемію коронавіруса.

Частина команд вже показала свої нові боліди, давайте знайомитись.

Ferrari SF1000

Пілоти: Себастьян Феттель та Шарль Леклерк.

Презентація боліда: 11 лютого.

Haas Ferrari VF-20

Пілоти: Ромен Грожан та Кевін Магнуссен.

Презентація боліда: 11 лютого.

Red Bull Honda RB16

Пілоти: Макс Ферстаппен та Александр Альбон.

Презентація боліда:12 лютого.

Mercedes-AMG F1 W11 EQ Power+

Пілоти: Льюїс Гемілтон та Вальттері Боттас.

Презентація боліда: 10 лютого.

Alfa Romeo Ferrari C39

Пілоти: Кімі Райкконен та Антоніо Джовінацці.

Презентація боліда: 19 лютого.

Alpha Tauri Honda AT01

Пілоти: П’єр Гаслі та Даніл Квят

Презентація боліда: 14 лютого.

McLaren Renault MCL35

Пілоти: Ландо Норріс та Карлос Сайнц мол.

Презентація боліда: 13 лютого.

Racing Point BWT Mercedes RP20

Пілоти: Серхіо Перез та Ленс Стролл.

Презентація боліда: 17 лютого.

Renault RS20

Пілоти: Даніель Рікардо та Естебан Окон.

Презентація боліда: 19 лютого.

Williams Mercedes FW43

Пілоти: Ніколас Латіфі та Джордж Расселл.

Презентація боліда: 17 лютого.

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