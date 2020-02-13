Чемпіонат цього року розпочнеться 15 березня і половина команд вже показала свої нові машини. Ми доповнимо цю статтю, коли будуть представлені усі боліди.
Керівництво FIA на засіданні в Кельні затвердило календар чемпіонату світу Формули 1 на 2020 рік. Із рекордною кількістю гонок.
Також цікаво: Перший болід Ferrari F1 Міхаеля Шумахера продадуть на аукціоні
Цього року учасникам чемпіонату Formula 1 потрібно провести 22 гонки – більше, ніж будь коли раніше. Сезон розпочнеться в Австралії 15 березня і закінчиться в Абу-Дабі 29 листопада. У календар повернеться Гран Прі Нідерландів і, вперше в історії, відбудеться Гран Прі В'єтнаму. А призначений на 19 квітня Гран Прі Китаю був відкладений, через епідемію коронавіруса.
Частина команд вже показала свої нові боліди, давайте знайомитись.
Ferrari SF1000
Пілоти: Себастьян Феттель та Шарль Леклерк.
Презентація боліда: 11 лютого.
Haas Ferrari VF-20
Пілоти: Ромен Грожан та Кевін Магнуссен.
Презентація боліда: 11 лютого.
Red Bull Honda RB16
Пілоти: Макс Ферстаппен та Александр Альбон.
Презентація боліда:12 лютого.
Mercedes-AMG F1 W11 EQ Power+
Пілоти: Льюїс Гемілтон та Вальттері Боттас.
Презентація боліда: 10 лютого.
Alfa Romeo Ferrari C39
Пілоти: Кімі Райкконен та Антоніо Джовінацці.
Презентація боліда: 19 лютого.
Alpha Tauri Honda AT01
Пілоти: П’єр Гаслі та Даніл Квят
Презентація боліда: 14 лютого.
McLaren Renault MCL35
Пілоти: Ландо Норріс та Карлос Сайнц мол.
Презентація боліда: 13 лютого.
Racing Point BWT Mercedes RP20
Пілоти: Серхіо Перез та Ленс Стролл.
Презентація боліда: 17 лютого.
Renault RS20
Пілоти: Даніель Рікардо та Естебан Окон.
Презентація боліда: 19 лютого.
Williams Mercedes FW43
Пілоти: Ніколас Латіфі та Джордж Расселл.
Презентація боліда: 17 лютого.
Також цікаво: Шість унікальних гоночних болідів Lancia продають за 7,5 мільйона доларів