Усі машини з колекції свого часу приймали участь у змаганнях. Усі в лівреях Martini Racing.

Лондонський дилер екзотичної техніки Girardo&Co виставив на продаж шість бойових спорткарів Lancia з приватної колекції Джона Кемпіона.

Дивіться також: Відео: підступний поворот траси раллі Монте-Карло 2020 не підкорився жодному гонщику

Ексклюзивні автомобілі відносяться до часів спортивної слави італійської марки, котра сьогодні живе лиш відголосками тих днів. Джон Кемпіон – головний виконавчий директор компанії фірми APR Energy, а свої статки він заробив на фірмі Showpower, котра раніше постачала портативні генератори групам Rolling Stones, U2, Kiss та AC/DC. Колекція Lancia Кемпіона включає такі легендарні машини, як:

LC2 Group C 1983 року;

Delta S4 Corsa Group B 1985 року;

037 Rally Evo 2 Group B 1984 року;

LC1 Group VI 1982 року;

Delta HF Integrale V8 Group A 1988 року;

Beta Montecarlo Turbo Group V 1981 року.

Раллійні та кільцеві спорткари свого часу брали участь у змаганнях та мають на рахунку кілька перемог: LC1 переміг у 1000-кілометровій гонці на Нюрбургрінгу, а Delta S4 – у тисячомильній гонці Rally 1000 Miglia, Beta два роки поспіль ставала чемпіоном світових перегонів на витривалість, а Delta HF – легендарний переможець WRC 1988 року.

Фото: колекція спортивних автомобілів Lancia / Girardo

Вартість колекції продавець не вказує прямо, однак попередня оцінка набору машин становить 7,5 мільйона доларів.

Також цікаво: Розкішний маєток у Лос-Анджелесі з автомобільною колекцією на 30 мільйонів доларів продали за сущі копійки (фото, відео)