Він носить промовисту назву Billionaire Mansion (Особняк Мільярдера), має злітний майданчик для гелікоптера, кінотеатр на 40 крісел та ігрову кімнату, безрамковий басейн, колекцію вишуканих алкогольних напоїв та зібрання рідкісних автомобілів.

Цей будинок є втіленням голлівудської розкоші. Недооціненим.

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Billionaire Mansion розташований на земельный ділянці площею 35 соток, за адресою 924 Bel Air Road – у найпрестижнішому районі Лос-Анджелесу, на пагорбі, з якого відкривається запаморочливий краєвид на місто та океан. Чотириповерховий будинок є втіленням того, що можуть купити гроші.

Найцікавішою частиною маєтку для нас є колекція автомобілів та мотоциклів (відома також як auto gallery), що оцінюється більш як у 30 мільйонів доларів. Серед раритетів та авто-мото-екзотики, перетворених на предмети інтер’єру, є такі знакові моделі, як родстер Mercedes-Benz 540K 1936 року випуску, вартий 15 мільйонів. Також зібрання включає дюжину рідкісних автомобілів від Lamborghini, Ferrari, Bentley, Bugatti, Rolls Royce та Pagani. А ще 10 байків, теж рідкісних і дорогих. На подвір’ї можна знайти ще кілька напіврозібраних мотоциклів, перетворених на арт-інсталяції.

Фото: Billionaire Mansion в Бель-Ейр / Autoevolution

Девелопер Брюс Маковські особисто відбирав автомобілі для колекції Billionaire Mansion. “Більшість цих автомобілів – унікальні оригінали, які ви можете отримати лише разом з цим будинком”, – сказав Маковські у 2017 році, коли маєток вперше був виставлений на продаж. На той час вартість розкішної нерухомості становила 250 мільйонів доларів, а маєток був одним з найдорожчих приватних помешкань у світі.

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Цікаво, що вказана вартість включала, окрім машин з auto gallery, також пару “робочих конячок” – автомобілів для службових потреб прислуги маєтку з семи осіб. Мова про Ferrari 488 та Rolls Royce Dawn. При цьому, робота персоналу була оплачена на два роки наперед, а працівники жили в окремих приміщеннях на території маєтку.

Бездоганний дизайн, розташування в районі Бель-Ейр, найбільший у світі телевізор для житлового помешкання, 4 бари, 2 винні сховища (кожен також вартий багатства), кілька обідніх куточків та професійних кухонь, 12 спалень та 31 ванна кімната, комерційні ліфти з внутрішньою обшивкою шкірою алігатора, мармурові стіни, сходи за 2 мільйони доларів, понад 100 рідкісних предметів мистецтва та інсталяцій довгий час залишались без власника.

У 2018 році на маєток знизили ціну з $250 мільйонів до $188, але й це не принесло результату. На початку минулого року вартість нерухомості опустилась до $150 мільйонів. І знову не було охочих його придбати. Лиш під кінець минулого року Billionaire Mansion, нарешті, знайшов нового власника, який придбав віллу за… $94 мільйони – сущі копійки, порівняно зі стартовою ціною.

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