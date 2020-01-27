Он носит красноречивое название Billionaire Mansion (Особняк Миллиардера), имеет взлетную площадку для вертолета, кинотеатр на 40 кресел и игровую комнату, безрамочный бассейн, коллекцию изысканных алкогольных напитков и собрание редких автомобилей.

Этот дом является воплощением голливудской роскоши. Недооцененным.

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Billionaire Mansion расположен на земельном участке площадью 35 соток, по адресу 924 Bel Air Road – в самом престижном районе Лос-Анджелеса, на холме, с которого открывается умопомрачительный вид на город и океан. Четырехэтажный дом является воплощением того, что могут купить деньги.

Самой интересной частью имения для нас является коллекция автомобилей и мотоциклов (известная также как auto gallery), что оценивается более чем в 30 миллионов долларов. Среди раритетов и авто-мото-экзотики, превращенных в предметы интерьера, есть такие знаковые модели как родстер Mercedes-Benz 540K 1936 года выпуска, стоит 15 миллионов. Также собрание включает дюжину редких автомобилей Lamborghini, Ferrari, Bentley, Bugatti, Rolls Royce и Pagani. А еще 10 байков, тоже редких и дорогих. На дворе можно найти еще несколько полуразобранных мотоциклов, превращенных в арт-инсталляции.

Фото: Billionaire Mansion в Бель-Ейр / Autoevolution

Девелопер Брюс Маковски лично отбирал автомобили для коллекции Billionaire Mansion. “Большинство этих автомобилей – уникальные оригиналы, которые вы можете получить только вместе с этим домом”, – сказал Маковски в 2017 году, когда особняк впервые был выставлен на продажу. На то время стоимость роскошной недвижимости составила 250 миллионов долларов, а особняк был одним из самых дорогих частных домов в мире.

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Интересно, что указанная стоимость включала, кроме машин из auto gallery, также пару “рабочих лошадок” – автомобилей для служебных нужд прислуги поместья из семи человек. Речь о Ferrari 488 и Rolls Royce Dawn. При этом, работа персонала была оплачена на два года вперед, а работники жили в отдельных помещениях на территории поместья.

Безупречный дизайн, расположение в районе Бель-Эйр, самый большой в мире телевизор для жилого помещения, 4 бара, 2 винных хранилища (каждый также достоин богатства), несколько обеденных уголков и профессиональных кухонь, 12 спален и 31 ванная комната, коммерческие лифты с внутренней обшивкой кожей аллигатора, мраморные стены, лестницы за 2 миллиона долларов, более 100 редких предметов искусства и инсталляций долгое время оставались без владельца.

В 2018 году на имение снизили цену с $250 миллионов до $188, но и это не принесло результата. В начале прошлого года стоимость недвижимости опустилась до $150 миллионов. И снова не было желающих его приобрести. Лишь под конец прошлого года Billionaire Mansion, наконец, нашел нового владельца, который приобрел виллу за... $94 миллиона – сущие копейки, по сравнению со стартовой ценой.

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