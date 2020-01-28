Все машины из коллекции в свое время принимали участие в соревнованиях. Все в ливреях Martini Racing.

Лондонский дилер экзотической техники Girardo & Co выставил на продажу шесть боевых спорткаров Lancia из частной коллекции Джона Кэмпиона.

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Эксклюзивные автомобили относятся к временам спортивной славы итальянской марки, которая сегодня живет лишь отголосками тех дней. Джон Кэмпион – главный исполнительный директор компании фирмы APR Energy, а свое состояние он заработал на фирме Showpower, которая ранее поставляла портативные генераторы группам Rolling Stones, U2, Kiss и AC/DC. Коллекция Lancia Кэмпиона включает такие легендарные машины, как:

LC2 Group C 1983;

Delta S4 Corsa Group B 1985;

037 Rally Evo 2 Group B 1984 года;

LC1 Group VI 1982;

Delta HF Integrale V8 Group A 1988;

Beta Montecarlo Turbo Group V 1981 года.

Раллийные и кольцевые спорткары свое время участвовали в соревнованиях и имеют на счету несколько побед: LC1 победил в 1000-километровой гонке на Нюрбургринге, а Delta S4 – в тысячемильный гонке Rally 1000 Miglia, Beta два года подряд становилась чемпионом мировых гонок на выносливость, а Delta HF – легендарный победитель WRC 1988 года.

Фото: коллекция спортивных автомобилей Lancia / Girardo

Стоимость коллекции продавец не указывает прямо, однако предварительная оценка набора машин составляет 7,5 миллиона долларов.

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