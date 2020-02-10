Ferrari 412 T2 зразка 1995 року побувала на реставрації у в Маранелло і тепер шукає нового власника.

У листопаді 1995 року Міхаель Шумахер вперше сів за кермо боліда Ferrari – як тестовий пілот, а пізніше автомобіль 412 T2 з шасі під номером 157 привів до перемоги Жан Алезі.

Також цікаво: За цю стару подряпану модельку Hot Wheels сьогодні ладні заплатити більше 100 тисяч доларів

Ferrari 412 T2 має гоночну історію, хоча перемога боліда пов’язана зі славетним Шумі лише опосередковано. Майбутній семиразовий чемпіон світу користувався машиною двічі: під час тестових сесій в італійському Фьорано та португальській Ешторілі. А перемогу на ньому здобув в канадському Монреалі Жан Алезі. Після того, як Шумахер завершив програму 1995 року, болід продали німецькому колекціонеру Петеру Фанделю.

З тих пір болід тричі змінював власників, а останній з них відправив машину на реставрацію на базі Ferrari в Маранелло. У 2018 році фахівці Ferrari F1 Corse Clienti повернули автомобілю оригінальний стан і підготували його до участі в змаганнях класичних гоночних машин. Історія боліда підтверджена відповідними сертифікатами.

Фото: Ferrari 412 T2 / Girardo & Co

Також цікаво: Дивіться офіційний трейлер "Форсаж 9: Нестримна сага" українською