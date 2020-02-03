Передостанній фільм культової франшизи вийде на екрани 21 травня.

Швидка й шалена банда-родина Домініка Торетто повертається. Творці фільму обіцяють ще більше драйву, незважаючи на те, що за сюжетом головний шибайголова перетворився на тихого сім’янина. Деякі речі просто не змінюються.

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“Все, що мене раніше цікавило – це кілька секунд в заїзді на чверть милі. Але життя змінюється: тепер я – батько”, – говорить Домінік Торетто голосом Віна Дизеля. Та наступні три хвилини анонсового відео показують, що сімейний мінівен та тракторець для роботи в полі не замінять лютий Dodge Charger з V8 під капотом.

У новій стрічці ми познайомимось з братом Домініка (про якого у попередніх фільмах не було жодної згадки) на ім’я Джейкоб (грає Джон Сіна) – він стане головним антигероєм, а допомагатиме йому вродлива поплічниця – кібертерористка Сайфер (Шарліз Терон). Також глядачі кінокартини зустрінуться з персонажами Мішель Родрігез, Джордани Брюстер, Тайреса Гібсона, Хелен Міррен, Карді Бі, Сон Кана, Лудакріса та Наталі Еммануель (Міссандея з “Гри престолів”). Fast and Furious 9 (також відомий як F9) вийде на екрани 21 травня.



Дев’ята частина “Форсаж” стане передостанньою у серії – ще у жовтні 2017 року було оголошено, що вихід останнього фільму “Форсаж 10” запланований на 1 квітня 2021 року.

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