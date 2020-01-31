Пара андроїдів Digit від Agility Robotics вже працюють на складі автовиробника.

Останнім часом компанія Ford часто експериментує з новітніми технологіями: виробник застосовує на своїх заводах екзоскелети та дронів, а зараз почала тестувати роботів-комірників.

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Компанія Ford стала першим клієнтом фірми Agility Robotics, яка випускає людиноподібних роботів. Американський виробник отримав у розпорядження двох андроїдів Digit, котрі використовуватимуть для роботи всередині складських приміщень і на “останній милі” кур'єрської доставки вантажів. Фордівці також хочуть перевірити, як Digit співпрацює з комерційною технікою, в тому числі безпілотниками. Наприклад, для обміну картографічними данними.

Фото: андроїд Agility Robotics Digit на службі у Ford / Ford

Digit має механічні руки та ноги з підтримкою чотирьох ступенів свободи, а замість голови у нього лазерний далекомір, який сканує простір на наявність об'єктів і перешкод. Андроїд здатний переносити вантажі масою до 18 кілограмів, обходити перешкоди, підніматися і спускатися сходами та зберігати рівновагу у випадку зіткнення. У “тілі” робота розміщений комп’ютер, що харчується від компактної батареї. Усі рухомі з'єднання загерметизовані, тож Digit може працювати навіть під дощем.

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