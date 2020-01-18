Нова технологія покликана покращити самопочуття автомобіліста за допомогою "обману" мозку.

Інноваційні крісла-трансформери від Jaguar Land Rover зможуть підлаштовуватись індивідуально під кожного пасажира.

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Сидіння використовують набір вбудованих механізмів управління, котрі створюють постійні мікроколивання. Вони змушують мозок людини в кріслі сприймати імпульси, як ходіння. Завдяки цьому повинно знизитись напруження спинних та шийних м’язів, а також зменшитись навантаження на хребет.

Британський автовиробник наводить данні ВООЗ, за якими близько 1,4 мільярда людей у світі ведуть переважно сидячий спосіб життя. Це може спричинити проблеми з м'язами ніг, болями в спині і збільшеним ризиком отримання травм при розтягуванні або падінні. Відповідно, імітація рухів ходьби повинна знизити негативні ефекти від тривалих поїздок на автомобілі.

У представленому нижче відео, медичний фахівець Jaguar Land Rover також дає рекомендації з налаштування сидінь для правильної посадки за кермом – вони допоможуть водіям, поки інноваційні сидіння не з’являться в серійних автомобілях.

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