Пара андроидов Digit от Agility Robotics уже работают на складе автопроизводителя.

В последнее время компания Ford часто экспериментирует с новейшими технологиями: производитель применяет на своих заводах экзоскелеты и дронов, а сейчас начала тестировать роботов-кладовщиков.

Читайте также: Tesla советуют переименовать систему Autopilot

Компания Ford стала первым клиентом фирмы Agility Robotics, которая выпускает человекоподобных роботов. Американский производитель получил в распоряжение двух андроидов Digit, которых будут использовать для работы внутри складских помещений и на "последней миле" курьерской доставки грузов. Фордовцы также хотят проверить, как Digit сотрудничает с коммерческой техникой, в том числе беспилотниками. Например, для обмена картографическими данными.

Фото: андроид Agility Robotics Digit на службе у Ford / Ford

Digit имеет механические руки и ноги с поддержкой четырех степеней свободы, а вместо головы у него лазерный дальномер, который сканирует пространство на наличие объектов и препятствий. Андроид способен переносить грузы массой до 18 килограммов, обходить препятствия, подниматься и спускаться по лестнице и сохранять равновесие в случае столкновения. В "теле" работа размещен компьютер, который питается от компактной батареи. Все подвижные соединения загерметизированы, поэтому Digit может работать даже под дождем.

Также интересно: Инженеры Jaguar Land Rover разработали кресло, которое меняет форму и имитирует хождение (видео)