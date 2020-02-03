Предпоследний фильм культовой франшизы выйдет на экраны 21 мая.

Быстрая и безумная банда-семья Доминика Торетто возвращается. Создатели фильма обещают еще больше драйва, несмотря на то, что по сюжету главный сорвиголова превратился в тихого семьянина. Некоторые вещи просто не меняются.

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"Все, что меня раньше интересовало – это несколько секунд в заезде на четверть мили. Но жизнь меняется: теперь я – отец", – говорит Доминик Торетто голосом Вина Дизеля. Но следующие три минуты анонсового видео показывают, что семейный минивэн и трактор для работы в поле не заменят лютый Dodge Charger с V8 под капотом.

В новой ленте мы познакомимся с братом Доминика (о котором в предыдущих фильмах не было никакого упоминания) по имени Джейкоб (играет Джон Сина) – он станет главным антигероем, а помогать ему будет красивая соучастница – кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон). Также зрители кинокартины встретятся с персонажами Мишель Родригез, Джорданы Брюстер, Тайреса Гибсона, Хелен Миррен, Карди Би, Сон Кана, Лудакриса и Натали Эммануэль (Миссандея с "Игры престолов"). Fast and Furious 9 (также известный как F9) выйдет на экраны 21 мая.

Девятая часть "Форсажа" станет предпоследней в серии – еще в октябре 2017 года было объявлено, что выход последнего фильма "Форсаж 10" запланирован на 1 апреля 2021 года.

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