Кажуть, що для колекціонерів цей екземпляр – справжній "Святий Грааль".

Це справжнє божевілля, як невелика виробнича помилка чи непримітна деталь може перетворити копійчану іграшку на колекційну річ з шестизначною доларовою ціною.

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Звичайна банкнота номіналом в 1 гривню може коштувати 10 000 гривень, якщо її серійний номер, наприклад ЗЕ 0000001. Також у боністиці високо цінуються типографські зразки купюр, з відповідним написом на них червоною фарбою. Чимось подібним є і ця іграшкова машинка – кузов, вкритий білою емаллю, означає, що вона не мала потрапити в продаж і взагалі покинути приміщення дизайнерського центру. Це прототип, а його білий колір мав технічне призначення – дозволяв виявити недосконалості.

Фото: рідкісний Chevy Camaro Redline Hot Wheels в білій емалі / Motor1

Вдаючись у подробиці, колекціонер та “іграшковий скаут” Джоель Мейгі пояснює: Chevrolet Camaro – одна з 16 оригінальних моделей Mattel, виготовлена ​​в 1968 році для Hot Wheels, що додає йому ексклюзивності. Це одна із трьох найбільш бажаних модельок Hot Wheels серії Redline, випущених між 1968 і 1977. Зрівнятись з “Камаро” можуть лише Oldsmobile 442 та рожевий пляжний кемпер VW The Beach Bomb. Останній був проданий за 100 тисяч доларів.



Фото: моделька Hot Wheels The Beach Bomb, продана за $100 000 / Pinterest

Джоель Мейгі стверджує, що білий Chevrolet Camaro, який він знайшов у черговій купі викуплених іграшок, існує в єдиному екземплярі. Інші колекціонери підтверджують рідкість модельки, тож Мейгі може сподіватись, що машинка, яка колись коштувала 59 центів, тепер варта більше 100 тисяч доларів.

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