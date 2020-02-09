Говорят, что для коллекционеров этот экземпляр – настоящий "Святой Грааль".

Это настоящее безумие, как небольшая производственная ошибка или неприметная деталь может превратить копеечную игрушку в коллекционную вещь с шестизначной долларовой ценой.

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Обычная банкнота номиналом в 1 гривну может стоить 10 000 гривен, если ее серийный номер, например ЗЕ 0000001. Также в бонистике высоко ценятся типографские образцы купюр, с надписью на них красной краской. Чем-то подобным является и эта игрушечная машинка – кузов, покрытый белой эмалью, означает, что она не должна была попасть в продажу и вообще покинуть помещение дизайнерского центра. Это прототип, а его белый цвет имел техническое назначение – позволял выявить несовершенства.

Фото: редкий Chevy Camaro Redline Hot Wheels в белой эмали / Motor1

Вдаваясь в подробности, коллекционер и “игрушечный скаут” Джоэль Мейги объясняет: Chevrolet Camaro – одна из 16 оригинальных моделей Mattel, изготовлена в 1968 году для Hot Wheels, что добавляет ему эксклюзивности. Это одна из трех самых желанных моделек Hot Wheels серии Redline, выпущенных между 1968 и 1977. Сравниться с “Камаро” могут лишь Oldsmobile 442 и розовый пляжный кемпер VW The Beach Bomb. Последний был продан за 100 тысяч долларов.



Фото: моделька Hot Wheels The Beach Bomb, продана за $100 000 / Pinterest

Джоэль Мейги утверждает, что белый Chevrolet Camaro, который он нашел в очередной куче выкупленных игрушек, существует в единственном экземпляре. Другие коллекционеры подтверждают редкость модельки, поэтому Мейги может надеяться, что машинка, которая когда-то стоила 59 центов, теперь стоит более 100 тысяч долларов.

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