Ferrari 412 T2 образца 1995 года побывали на реставрации в Маранелло и теперь ищет нового владельца.

В ноябре 1995 года Михаэль Шумахер впервые сел за руль болида Ferrari – как тестовый пилот, а позже автомобиль 412 T2 с шасси под номером 157 привел к победе Жан Алези.

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Ferrari 412 T2 имеет гоночную историю, хотя победа болида связана со знаменитым Шуми только опосредованно. Будущий семикратный чемпион мира пользовался машиной дважды: во время тестовых сессий в итальянском Фьорано и португальской Эшториле. А победу на нем одержал в канадском Монреале Жан Алези. После того, как Шумахер завершил программу 1995 года, болид продали немецкому коллекционеру Петеру Фанделю.

С тех пор болид трижды менял владельцев, а последний из них отправил машину на реставрацию на базе Ferrari в Маранелло. В 2018 году специалисты Ferrari F1 Corse Clienti вернули автомобилю оригинальное состояние и подготовили его к участию в соревнованиях классических гоночных машин. История болида подтверждена соответствующими сертификатами.

Фото: Ferrari 412 T2 / Girardo & Co

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