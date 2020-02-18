Компактный B-SUV будет гибридным и полноприводным.

Японский автопроизводитель готовится расширить линейку своих моделей в Европе с субкомпактным кроссовером на базе хэтчбека Yaris.

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О новой модели пока известно немного. Безымянному мини-кроссоверу обещают полную самостоятельность, мол, он не будет "Ярисом" с увеличенным клиренсом. Ранее Toyota показала очертания машины на эскизе, а сейчас поделилась изображением кормы “живого” автомобиля. На дверце багажника можно заметить два шильдика, раскрывающие пару технических аспектов модели: Hybrid и AWD-i. Они означают бензо-электрическую силовую установку и “умную” систему полного привода.

Известно, что в линейке моделей марки новый кроссовер расположится ниже CH-R. Выпускать его будут во Франции, на том же заводе, где собирают Yaris.

Новый кроссовер Toyota представит публике в Женеве 3 марта, вместе со вторым поколением Mirai, новым RAV4 Plug-in и боевым хэтчбеком GR Yaris. Кроме того, стенд производителя украсит европейская версия Supra 2020.

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