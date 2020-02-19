Не исключено, что утечка информации заставила автопроизводителя раскрыть карты раньше, чем планировалось.

Вчера в сети появились шпионские снимки нового поколения Hyundai i20, публичная премьера которого назначена на 3 марта в Женеве. Производитель решил не отставать и самостоятельно обнародовал дополнительные подробности о своей новинке. Впервые можно заглянуть внутрь хэтчбека.

Также интересно: Хорваты помогут Kia создать спортивный электрокар

Hyundai i20 2020 – будет уже третьим поколением модели. Хэтч получил цифровую панель приборов, модерную медиасистему, широкий набор электронных помощников и гибридную силовую установку. Как и у одноклассников, у нового i20 не будет версий с трехдверным кузовом.



Фото: интерьер Hyundai i20 2020 / Hyundai

В салоне хэтчбека чувствуется влияние старших моделей – округлых форм актуальной модели почти нет, центральное место на передней панели занимает большой экран, а отделка не посрамила бы даже Sonata. В числе опций появится диодная подсветка салона, беспроводная зарядка для гаджетов, а также аудиосистема Bose с восемью динамиками.

Новый i20 на пять миллиметров длиннее предшественника, на 30 миллиметров шире и на 24 миллиметра ниже. При этом расстояние между осями увеличилась на 10 миллиметров. Все дополнительные миллиметры были использованы в пользу пассажиров и пространства в багажнике, который теперь вмещает на 25 литров больше поклажи – 351 л.

Фото: Hyundai i20 третьего поколения / Hyundai

Список силовых агрегатов нового Hyundai i20 открывает трехцилиндровый литровый турбомотор с отдачей в 100 или 120 лошадиных сил. Последние комплектуется умеренно-гибридным "приложением" в виде 48-вольтовой системы, а младший можно будет опционально докомплектовывать электрическим стартер-генератором. Моторы сочетаются с 6-ступенчатой ​​механикой или роботизированной трансмиссией. Хэтчбек также будет доступен с 1,2-литровым атмосферником на 84 силы, в паре с 5-ступенчатой ​​МКП.

Стандартное оснащение i20 третьего поколения будет включать системы контроля полосы, предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, ассистент обнаружения пешеходов и функцию автоматического включения дальнего света.

Цены на Hyundai i20 пока не были объявлены, однако по предварительным данным, ожидается подорожание примерно на 1000 евро для базовой версии, составит порядка 18 тысяч евро. Актуальное поколение i20 в Украине официально не представлено, информация о появлении новинки от импортера не поступала.

Также интересно: Cadillac покажет свой первый электрический кроссовер в апреле​​​​​​​