Виробник називає цей прототип "автомобільним абсолютом" і обіцяє розробити цілу лінійку моделей, схожих на нього.

Hyundai Prophecy – це “наступний етап у філософії дизайну” південнокорейської марки, еволюція сучасної естетики Sensuous Sportiness і майбутнє електричних моделей марки.

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Вкрай незвичні для Hyundai форми, нестандартні рішення та нова платформа для електрокарів – ось що несе в собі пророчий концепт Prophecy.

“Цей концепт встановлює новий стандарт для сегменту електрокарів, а також підштовхує дизайнерське бачення Hyundai до ще більш широкого кругозору. Частиною цього розширення є те, що ми називаємо “оптимістичним футуризмом”, дизайнерською концепцією, покликаною налагодити емоційний зв’язок між людьми та автомобілями”, – каже Санг Юп Лі, директор дизайнерського центру Hyundai.

Серед особливостей концепту Prophecy – “графічна” світлодіодна оптика, “радіаторна решітка” в задньому бампері та відсутність традиційного керма в салоні, його роль виконує джойстик.

Фото: концепт Hyundai Prophecy / Hyundai

Hyundai Prophecy має деякі елементи від минулорічного концепту Hyundai 45, однак демонструє іншу стилістику. Якщо електричний хетчбек мав гранчастий кузов з гострими кутами, то чотиридверний седан(?) Prophecy відрізняють плавні вигини ти хвилясті лінії.

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