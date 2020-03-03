Цей концепт стане серійним автомобілем наступного року.

Інформація офіційна і остаточна: усі майбутні BMW матимуть великі “ніздрі” і електричне Гран Купе, в яке перевтілиться BMW Concept i4, буде першим з них.

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Значна частина інформації про концепт BMW була розкрита задовго до прем'єри. Єдине, що залишалось в таємниці – деякі аспекти дизайну. І наші підозри підтвердилися: подібно останнім дводверкам, Concept 4 отримав гігантську фальшрадіаторну решітку. У данному випадку – пластикову декоративну накладку без отворів для проходу повітря. Передній бампер також позбувся непотрібних повітрозабірників.

Головною особливістю салону концепта став орієнтований на водія витягнутий дисплей, на якому відображаються і прилади, і інформація про машину та данні мультимедійної системи. Загальна архітектура кокпіта нагадує електрокроссовер iNext, котрий повинен стати серійним наступного року.

Фото: BMW Concept i4 / BMW

BMW Concept i4 отримав 530-сильний електромотор і батарею ємністю 80 кіловат-годин, якої вистачає приблизно на 600 км шляху. Такі ж характеристики обіцяні й серійній моделі.

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