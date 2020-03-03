Этот концепт станет серийным автомобилем следующего года.

Информация официальная и окончательная: у всех будущих BMW будут большие "ноздри" и электрическое Гран Купе, BMW Concept i4 будет первым из них.

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Значительная часть информации о концепте BMW была раскрыта задолго до премьеры. Единственное, что оставалось в тайне – некоторые аспекты дизайна. И наши подозрения подтвердились: подобно последним двухдверкам, Concept 4 получил гигантскую фальшрадиаторную решетку. В данном случае – пластиковую декоративную накладку без отверстий для прохода воздуха. Передний бампер также лишился ненужных воздухозаборников.

Главной особенностью салона концепта стал ориентированный на водителя вытянутый дисплей, на котором отображаются и приборы, и информация о машине и данные мультимедийной системы. Общая архитектура кокпита напоминает електрокроссовер iNext, который должен стать серийным в следующем году.

Фото: BMW Concept i4 / BMW

BMW Concept i4 получил 530-сильный электромотор и батарею емкостью 80 киловатт-часов, которой хватает примерно на 600 км пути. Такие же характеристики обещаны и серийной модели.

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